Разоблачена схема хищения 17 га особо ценной земли на Виннитчине, - НАБУ

Детективы НАБУ сообщили бывшему и.о. директора государственного предприятия и экс-руководителю Главного управления Госгеокадастра в Винницкой области о подозрении в хищении 17,11 га особо ценной земли, что нанесло 11,6 млн грн ущерба государству.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Следствие установило, что руководитель государственного предприятия, входящего в состав Национальной академии аграрных наук Украины, в 2016-2017 году совместно с руководителем Главного управления Госгеокадастра в Винницкой области подделали документы, позволившие в обход законной процедуры (без согласия Кабинета Министров Украины) передать в частную собственность 10 земельных участков особо ценной земли общей площадью 17,11 га.

Для придания видимости законности этой схеме использовано легенду о предоставлении земли якобы сотрудникам государственного предприятия для ведения личного крестьянского хозяйства. Однако, как установило следствие, почти все получатели участков к ГП не имели никакого отношения. К тому же, среди владельцев участков оказался близкий родственник руководителя ГП.

По ходатайству НАБУ и САП на земельные участки, незаконно сформированые за счет особо ценных земель, наложен арест. Действия пидозреваемых квалифицированы по ч. 5 ст. 191 и ч.1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.

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В НАБУ отмечают, что указанный эпизод - один из ряда злоупотреблений, связанных с незаконным операциям с землей, находящейся в ведении структур в составе НААН Украины. Отдельные дела уже расследованы и слушаются в ВАКС.