Новости • Агрессия России против Украины

Только США могут повлиять на ситуацию на Донбассе, - Кучма

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Только США могут повлиять на ситуацию на Донбассе, - Кучма
Единственное государство, которое может повлиять на происходящее на Донбассе - это Соединенные Штаты Америки.

Об этом второй президент Украины Леонид Кучма заявил по время форума YES Brainstorming, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "Дом".

"США - это единственная страна, которая может повлиять на этот процесс. Единственная, подчеркиваю. Мы видим, как ведет себя Европа… Есть ли какая-то серьезная помощь сегодня Украине с точки зрения инвестиций? Нет", - сказал Кучма.

Он считает, что НАТО и ЕС - "слишком далеко".

Давайте делать у себя все, что мы можем делать. Давайте серьезно заниматься экономикой. Давайте серьезно посмотрим, в каком состоянии мы в этом находимся", - предложил второй президент.

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Также Кучма отреагировал на визит президент Владимира Зеленского в США и встречу с лидером США Джо Байденом: "В той ситуации - кто мог придумать что-то лучше, чем то, что было принято в Белом доме? Там есть много нюансов, в том числе экономических, обещали нам 300 млрд долларов - а нужно иметь четкую программу, которая отработана по каждому направлению", - сказал он.

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Топ комментарии

  • Алексей Рябов 1b2bb5d9
    У Кучмы, как по мне за все время президенства 3 +
    1. Тузла
    2. Не дал продлится крови на Майдане 1
    3. Такой местный маленький плюсик это подрихтовал Новгород - Северский.

    Но то, что ты ******* ЯО, только за это тебе поэищэзненно сидеть в одиночной камере.
  • RustIck
    А оно им надо? Старый маразматик и хитрый плут, только сами украинцы с оружием в руках могут выгнать москальских оккупантов и агрессоров со своей страны (и никто, кроме них самих)!
  • Шрек Баблокат
    сегодня что, весь день будут цитировать этого притрушенного имбецила и коррумпированную сволочь, результаты правления которой, страна вынужден дезактивировать и дезинфицировать с 2014 года по сегодняшний день и ближайшие два десятилетия?..
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