Владимиру-Волынскому собираются вернуть историческое название - Владимир

Участники общественных слушаний проголосовали за то, чтобы избавиться от части "Волынский" в названии города. Теперь этот вопрос рассмотрит горсовет.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт Владимир-Волынского горсовета.

Общественные слушания состоялись накануне, в них приняли участие 216 делегатов. 137 из них поддержали идею вернуть городу историческое название.

"Город, одним из первых получивший Магдебургское право, основателем которого был равноапостольный князь Владимир, должен вернуть себе имя, которое носил на протяжении многих веков и которое зафиксировано в летописях времен Киевской Руси" - отметил мэр города Игорь Пальонка.

Во время слушаний вспоминали опыт Переяслава-Хмельницкого, который несколько лет назад вернул историческое название, избавившись от навязанной в советские времена приставки "Хмельницкий".

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Теперь предложение переименовать город вынесут на заседание горсовета, запланированное на 1 октября.