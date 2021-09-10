По материалам контрразведки СБУ к 8 годам приговорен агент ФСБ РФ, собиравший разведданные на Житомирщине

Бердичевский горрайонный суд Житомирской области приговорил к 8 годам лишения свободы агента ФСБ РФ, задержанного сотрудниками контрразведки СБУ в апреле этого года.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Осужденный признал факт сотрудничества с ФСБ РФ и дал показания, подтверждающие проведение российской спецслужбой разведывательно-подрывной деятельности против Украины", - говорится в сообщении.

По данным предварительного расследования, 22-летний житель Житомирской области был завербован иностранной спецслужбой и осуществлял сбор разведывательных данных о военных частей региона.

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В частности, выполняя поручение российских кураторов, злоумышленник:

проводил видеосъемку объектов подразделений Сил специальных операций ВСУ на территории Житомирской области;

подготовил подробные схемы территорий воинских частей с указанием места нахождения контрольно-пропускных пунктов, парковки транспортных средств и тому подобное.

Отдельной задачей от ФСБ РФ было установление персональной информации о представителях руководящего и личного состава подразделения ССО. В частности, речь идет о местах их проживания, изучение их образа жизни, данные об их персональном автотранспорте, маршрутах передвижения и тому подобное.

Отмечается, что с момента задержания и до сих пор злоумышленник постоянно находился под стражей.

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