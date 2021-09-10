В срыве спецоперации с "вагнеровцами" состава преступления нет, а то, что об этом узнали РФ и РБ, нужно расследовать, - "слуга народа" Безуглая

Временная следственная комиссия по делу "вагнеровцев" продолжает заседать. Предательства в срыве спецоперации ее члены не видят, а то, как информация попала в Минск и Москву, должны расследовать силовики.

Об этом журналистам на брифинге сообщила глава комиссии, нардеп "СН" Марьяна Безуглая, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

По ее словам, окончательные выводы комиссия еще не сделала. Но, согласно предварительным выводам, преступления не было.

"Мы очень детализировано ознакамливались с датами, фамилиями, ответственными, с теми, кто был задействован в тех или иных мероприятиях, кто из них остается работать в ведомствах, кто был уволен. Мы не видим там состава преступления относительно непосредственно срыва, отмены (спецоперации. - Ред.). А что касается того, что об этом стало известно как белорусским спецслужбам, так и РФ, - ТСК обратится к правоохранительным органам, чтобы расследование в этом направлении было активизировано", - сказала Безуглая.

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