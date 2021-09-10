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ВСК по "Вагнергейту" заслушает руководство военной разведки и участников спецоперации

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ВСК по "Вагнергейту" заслушает руководство военной разведки и участников спецоперации
Члены комиссии решили заслушать непосредственных участников спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера", которых привел нардеп "Голоса" Костенко.

Об этом журналистам сказала на брифинге глава комиссии, нардеп "СН" Марьяна Безуглая, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

По ее словам, комиссия продолжает в закрытом режиме заслушивать руководство военной разведки.

Также было принято решение заслушать и непосредственных участников сорвавшейся спецоперации.

"Наша ТСК поддержала предложение Костенко, чтобы заслушать этих двух людей (участников спецоперации, которые пришли на сегодняшнее заседание - ред). Они ждут очереди", - отметила Безуглая.

Читайте: В срыве спецоперации с "вагнеровцами" состава преступления нет, а то, что об этом узнали РФ и РБ, нужно расследовать, - "слуга народа" Безуглая

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Топ комментарии

  • Светлана Науменко
    Так она самая большая дура из слуг, умного не назначили бы
  • Only
    Одно уточнение - операция не сорвавшаяся, а сорванная!
  • Вася Шевченко f77d76ba
    почему именно безуглой поручили это серьезное (не только имиджево) расследование???
    потому как она должна была его заболтать и похерить????
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