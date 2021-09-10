ВСК по "Вагнергейту" заслушает руководство военной разведки и участников спецоперации
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Члены комиссии решили заслушать непосредственных участников спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера", которых привел нардеп "Голоса" Костенко.
Об этом журналистам сказала на брифинге глава комиссии, нардеп "СН" Марьяна Безуглая, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
По ее словам, комиссия продолжает в закрытом режиме заслушивать руководство военной разведки.
Также было принято решение заслушать и непосредственных участников сорвавшейся спецоперации.
"Наша ТСК поддержала предложение Костенко, чтобы заслушать этих двух людей (участников спецоперации, которые пришли на сегодняшнее заседание - ред). Они ждут очереди", - отметила Безуглая.