Разумков направил законопроект об олигархах в Венецианскую комиссию
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Учитывая предложения уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека как субъекта, который согласно статье 101 Конституции Украины осуществляет парламентский контроль за соблюдением конституционных прав и свобод человека и гражданина, и обращение четырех оппозиционных депутатских фракций в Верховной Раде Украины, хотел бы обратиться к вам с просьбой способствовать получению от Комиссии экспертного заключения по указанному законопроекту", - говорится в письме Разумкова к председателю комиссии Джанни Букиккио.
В своей просьбе председатель украинского парламента ссылается на позицию уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой.
"Ко мне поступило письмо от уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, в котором предоставлены предостережения относительно возможного нарушения прав человека в результате принятия этого законопроекта как закона Украины, а также высказано предложение направить указанный законопроект для получения заключения Европейской комиссии "За демократию через право" (Венецианской комиссии). Аналогичную позицию по этому законопроекту высказали все оппозиционные депутатские фракции украинского парламента", - подчеркнул спикер.