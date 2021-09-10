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Разумков направил законопроект об олигархах в Венецианскую комиссию

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Разумков направил законопроект об олигархах в Венецианскую комиссию
Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков направил законопроект №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанными с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" за заключением в Европейскую комиссию "За демократию через право" (Венецианскую комиссию).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Учитывая предложения уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека как субъекта, который согласно статье 101 Конституции Украины осуществляет парламентский контроль за соблюдением конституционных прав и свобод человека и гражданина, и обращение четырех оппозиционных депутатских фракций в Верховной Раде Украины, хотел бы обратиться к вам с просьбой способствовать получению от Комиссии экспертного заключения по указанному законопроекту", - говорится в письме Разумкова к председателю комиссии Джанни Букиккио.

В своей просьбе председатель украинского парламента ссылается на позицию уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой.

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"Ко мне поступило письмо от уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, в котором предоставлены предостережения относительно возможного нарушения прав человека в результате принятия этого законопроекта как закона Украины, а также высказано предложение направить указанный законопроект для получения заключения Европейской комиссии "За демократию через право" (Венецианской комиссии). Аналогичную позицию по этому законопроекту высказали все оппозиционные депутатские фракции украинского парламента", - подчеркнул спикер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Рады нет необходимости ждать выводов Венецианской комиссии по законопроекту об олигархах, - Разумков

Топ комментарии

  • 18c49ed2
    Зеля ему этого не простит. Так подставить "величайшего"!
  • Людмила Терещенко fed37fc8
    Получи фашист гранату! Браво, Дима.
    Может он и решил начать свою игру, хотя сделал в своё время очень много, чтобы зелёная мразь пришла к власти, был их основной говорящей головой всю избирательную компанию.
    Ну а теперь произвёл удар под дых зевове и всей его шобле, так мечтавшей побыстрее уесть Порошенко, объявив его олигахом.
  • Senator S 01a656ec
    Порошенко такой же олигарх как и я Маодзедун начальник сраного Китая...Боря Колесников из ДЖаунбасса богаче Порошенко в 19 раз...не говоря об Ахметове... Разумков направил законопроект об олигархах в Венецианскую комиссию - Цензор.НЕТ 5296Дятлы вы тупые...
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