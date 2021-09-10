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Жители Крыма и ОРДЛО с паспортами РФ остаются гражданами Украины, – омбудсмен Денисова

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Жители Крыма и ОРДЛО с паспортами РФ остаются гражданами Украины, – омбудсмен Денисова
Жители Крыма и оккупированных районов Донбасса, получившие российские паспорта, остаются гражданами Украины.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявила уполномоченный Рады по правам человека Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ.

"Из наших граждан, которые живут на оккупированных территориях, в Крыму, - более 2 млн получили паспорта. Там же нельзя жить без этого "аусвайса" – не заплатить за коммунальные услуги, ребенка не отвести в школу, не получить медицинскую помощь. И мы признаем то, что невозможно. Но ведь граждане, которые получили этот "аусвайс", не стали гражданами Российской Федерации, они остались гражданами Украины. Так же и в ОРДЛО.

Мы знаем много примеров, как нам рассказывают врачи и учителя: если они не получат эти паспорта, на сегодня это более 600 тыс., если они не сделают скрины с компьютеров, где они зарегистрируются для голосования в Госдуму, если они не сделают скрины своей семьи, что они тоже зарегистрировались, - их просто уволят", - сказала омбудсмен.

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По словам Денисовой, специальных пунктов под выборы открыто 396, из них 141 в Луганской области, остальные в Донецкой. "Они консультируют, обязывают наших граждан прежде всего получать паспорта, а потом вынуждают их голосовать. И не надо никуда ехать, нужно прийти и проголосовать электронно", - объяснила она.

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Топ комментарии

  • Trot91
    денисова, как ты определишь, что бежал он за российским паспортом сам и с ура.
    б**ть, так и амнистию будете проводить, все наши люди, все мели на блок постах их гиркин взял в рабство и раздал силой оружие.
    вы что там головой хряпнулись?
  • Scorpman Y
    а вот это - керня.. раз захотели себе паспорт рашки - пусть сидят с ним..
  • Boris D a123de4e
    А у нас разве уже разрешено двойное гражданство?!
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