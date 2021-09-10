Новости • Агрессия России против Украины

Мы готовы возобновить нормальные отношения с Украиной, - Лавров

19 426122
Мы готовы возобновить нормальные отношения с Украиной, - Лавров
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия готова к восстановлению отношений с Украиной. По его словам, российская сторона постоянно подчеркивает свою готовность.

Как передает Цензор.НЕТ,  об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию форума "Вся Россия - 2021".

"Мы постоянно подчеркиваем нашу готовность возобновить нормальные отношения с Украиной, потому что украинский народ нам является очень близким, братским. Об этом не раз говорил президент, написал специальную статью", - сказал он.

В то же время Россия готова "хоть завтра" восстанавливать отношения с Западом, но, по словам Лаврова, Москва пока не видит уверенности в западных партнерах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лавров о словах Зеленского о самом грязном в мире российском газе: Заявление не от большого ума

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Ніхто Петрович
    **********!!!11
  • VIC Бараев
    ахахаха ******** с лошадиной мордой. Крым отдать и нах с Донбаса
  • pao1971pao 126d94e8
    плюс репарації
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости