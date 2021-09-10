Команда фильма "Носорог" провела акцию в поддержку политзаключенных на Венецианском кинофестивале

Члены съемочной команды "Носорога" развернули на Венецианском фестивале плакаты с надписью "Освободите украинских заложников Кремля".

Об этом сообщает Фейсбук-сообщество Prisoners Voice, информирует Цензор.НЕТ.

"Когда годами находишься в темной тесной камере, то невозможно переоценить эти вещи. Хочу, чтобы мои соотечественники знали, что о них помнят не только в Украине, но и во всем мире. Выговский, Есипенко, братья Абдулаевы, Куку, Мустафаев, всех сейчас не назову, их больше сотни, и мы будем бороться за ваше освобождение до самого момента освобождения", - заявил бывший узник Кремля режиссер Олег Сенцов.

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По данным Центра гражданских свобод, в Российской Федерации и оккупированном Крыму находится 127 незаконно лишенных свободы граждан Украины.