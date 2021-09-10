Кинорежисер и сценарист Ворожбит стала лауреатом премии имени Александра Довженко
Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
"Присудить Государственную премию Украины имени Александра Довженко 2021 кинорежиссеру, сценаристу Ворожбит Наталье Анатольевне - за выдающийся вклад в развитие украинского киноискусства", - говорится в документе.
Отмечается, что размер Государственной премии Украины имени Довженко на 2021 установлен в размере 200 тысяч гривен.
Наталья Ворожбит - известная украинская режиссер и сценарист. Написала сценарии к таким фильмам, как "Киборги" и "Дикое поле", а также сериала "Поймать Кайдаша". В 2020 году дебютировала как режиссер с фильмом "Плохие дороги", который получил награду на "Неделе критики" Венецианского кинофестиваля и три награды Национальной премии кинокритиков "Киноколо".