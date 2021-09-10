Германия и Франция предложили нормандскую встречу на полях Генассамблеи ООН. Россия отказывается

Германия и Франция предложили провести нормандскую встречу на уровне министров иностранных дел на полях Генассамблеи ООН. Россия отказывается, называя такие переговоры "несерьезными".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова на форуме "Вся Россия - 2021".

По его словам, в сложившихся условиях Россия неготова к встрече в нормандском формате. В качестве причины Лавров назвал отказ Украины выполнения от минских договоренностей

"Когда Россию призывают провести встречу в нормандском формате, то российская просит сначала объяснить, как это все сочетается, потому что минские договоренности отрицаются", - заявил министр.

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Лавров отметил, что Германия и Франция предложили провести на полях ГА ООН в Нью-Йорке встречу министров иностранных дел нормандской четверки.

"Мы пытаемся выяснить, как они относятся к тому, что творит (президент Украины Владимир - ред.) Зеленский и его команда, перечеркивая возможность выполнить минские договоренности. Они говорят - надо собраться и там посмотреть. А это разговор несерьезный и непрофессиональный", - заключил глава МИД России.

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