Зеленский пригласил главу Ассоциации украинцев-выпускников на собеседование к Ермаку, который ассоциируется с договорняками, решалами и крышеванием схем, - Данилюк

Александр Данилюк считает, что желающих работать на госслужбе достаточно. Но кадровая политика государства отталкивает лучших специалистов.

Об этом бывший секретарь СНБО и экс-министр финансов Александр Данилюк пишет в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Таким образом Данилюк прокомментировал заявления президента Зеленского о том, что государству не хватает профессиональных кадров.

"В Украине есть тысячи талантливых и профессиональных людей, которые готовы работать за эти деньги. И за пределами Украины - тоже. Я видел многих таких. Они оставляли прибыльные бизнесы и престижные работы за рубежом, чтобы прийти на государственную службу и помогать вытаскивать родную страну из болота. ... Но всех, кто приходил не воровать, а работать, объединяло то, что они хотели видеть конкретные результаты своей работы. НЕ лозунги, а действия. Реформы не на бумаге, а в жизни. И когда они этого не видели - они уходили", - пишет Данилюк.

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Он иронизирует над тем, что президент пригласил главу Ассоциации украинцев-выпускников ведущих мировых университетов на собеседование к Ермаку.

"К тому самому Ермаку, который ассоциируется исключительно с договорняками, решалами и крышеванием схем по дерибану всего государственного. Эпическое начало. Интересно будет проследить, сколько времени понадобится молодым специалистам, чтобы понять весь сюрреализм ситуации, в которой они окажутся", - пишет Данилюк.

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Экс-министр финансов считает, что главная проблема – не в кадрах, а в кадровой политике.

"Конкурсы на занятие должностей не работают вообще. Заблокирован ключевой для развития страны конкурс на главу САП. Абсолютно позорные результаты конкурса на главу БЭБ. До сих пор не объявлен конкурс на руководителя ГБР. На всех уровнях назначаются исключительно те, кто удобен и управляем офисом Ермака. Схемы, договорняки и решалы - вот главная проблема кадрового голода в стране, но отнюдь не низкие зарплаты и нежелание людей работать", - добавил Данилюк.