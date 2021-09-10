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Безуглая о "вагнеровцах": Наша спецслужба проиграла спецслужбам России и Беларуси, но не была спровоцирована на что-то худшее

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Безуглая о "вагнеровцах": Наша спецслужба проиграла спецслужбам России и Беларуси, но не была спровоцирована на что-то худшее
ВСК Рады видит недостатки в организации задержания боевиков ЧВК "Вагнера".

Об этом глава комиссии, депутат "СН" Марьяна Безуглая завила журналистам, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

По ее словам, "никто не принимал решение о прекращении операции".

"Мы видим недостатки в планировании и в работе и достаточно амбициозное мероприятие, которое предусматривалось в июле (2020 года. - ред.). Путь реализации этой задумки… был, во-первых, несовершенным и, во-вторых, имел определённый авантюристический характер. В-третьих, подвергал Украину существенным рискам", - сказала депутат.

"В июле (2020 года. - Ред.)... возможно, еще на этапе сбора информации об этих людях (наемниках ЧВК Вагнера. - Ред.), скорее всего, очевидно, детали стали известны Российской Федерации. Но политическая ситуация в Беларуси была очень сложной, и далее события развивались таким образом, что фактически произошло взаимодействие между собой, некая контригра, троих спецслужб - Украины, Беларуси и Российской Федерации", - добавила Безуглая.

Однако, по данным, которые обрабатывает парламентская ВСК, прямой координации по этому вопросу у белорусских спецслужб и РФ "не предусматривалось и не было".

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Безуглая добавила: "Наша спецслужба проиграла в борьбе трех спецслужб - России, Белоруси, Украины. Но не была спровоцирована на что-то худшее. Это не привело к реально ощутимым международным последствиям, тем более, катастрофическим, как мы наблюдали далее в ситуации с Протасевичем".

Топ комментарии

  • Ан Мур
    Представниця «Слуги народу» поширила відверту брехню - заява пресслужби «Європейської Солідарності»*
    Представниця «Слуги народу» Мар'яна Безугла поширила відверту брехню. Саме п'ятий Президент України Петро Порошенко санкціонував початок спецоперацію проти т.зв ПВК Вагнера. Так само як саме президент Зеленський завалив її фінал, перекресливши ризиковану високофахову роботу українських спецслужб.
    Володимир Зеленський визнав, що попередив Лукашенка. Невже це не підстава, щоб допитати його?
    ПсевдоТСК винятково з вірних «Слуг», у роботі якої сьогодні не брала участі жодна інша фракція чи депутатська група, має одну мету - прикрити і захистити зрадників в Офісі Президента.
    Тому «Європейська Солідарність» не брала і не братиме участі в їхній виставі. Ми вимагаємо голосування повноважної ТСК за участі усіх політичних сил парламенту, за винятком проросійської ОПЗЖ.
    ТСК - це інструмент опозиції. Влада мала би розслідувати зрив спецоперації силами правоохоронних органів насамперед СБУ.
    Петро Порошенко готовий дати покази СБУ, але вона за 13 місяців не провела жодної слідчої дії із розслідування злочину. Це означає, що Служба, замість того щоб встановити істину і захистити державу, ховає кінці в воду і покриває злочинців. Не вийде. Надто багато слідів і свідків. І злочин - без терміну давності.
  • Леонід Мефодовський
    Наши спецслужби зрадив гівнокомандувач!
  • Maxim Ak-Murza
    Дебильная версия, состряпанная дебилами для дебилов.
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