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Безуглая: Зеленский звонил Лукашенко после задержания "вагнеровцев", просил об экстрадиции

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Безуглая: Зеленский звонил Лукашенко после задержания "вагнеровцев", просил об экстрадиции
Президент Украины Владимир Зеленский звонил Александру Лукашенко уже после задержания боевиков ЧВК "Вагнера" на территории Беларуси.

Об этом журналистам заявила глава Временной следственной комиссии Рады, нардеп "СН" Марьяна Безуглая, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Президент звонил после того, как Беларусь задержала эту группу. об экстрадиции. Вполне естественно просить об экстрадиции лиц, которые, по нашей информации, причастны к агрессии РФ на Востоке Украины. Об этом и просил наш президент", - сказала она.

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Топ комментарии

  • Stepan Ivanoff
    Редкий зебил поверит в это
  • Tema9
    До недавніх пір проведення цієї операції ЗЄлєшобло заперечувало, позвільняло всіх хто був до неї причетним, а тепер каже що дзвонив після провалу. А від гідранта чекали лише команду на завершення операції.
  • violator
    представляю как Лука оху..л . сперва сдали а теперь передумали и просят отдать Безуглая: Зеленский звонил Лукашенко после задержания "вагнеровцев", просил об экстрадиции - Цензор.НЕТ 8776
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