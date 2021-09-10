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Верховный суд оставил без изменений приговоры экс-бойцам роты "Торнадо"

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Верховный суд оставил без изменений приговоры экс-бойцам роты "Торнадо"
Коллегия судей Третьей судебной палаты Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда оставила без изменений судебные решения в отношении лиц, связанных с расформированной ротой "Торнадо".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице Верховного суда в Фейсбуке.

"Торнадовцы", в частности были осуждены за "незаконное лишение свободы человека, вымогательство, пытки, доведение до самоубийства, самовольное присвоение властных полномочий".

С постановлением Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда по делу №56/16332/15-к (производство № 51-705км20) можно будет ознакомиться в Едином государственном реестре судебных решений.

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Напоминаем, Оболонский райсуд Киева приговорил экс-командира расформированной роты патрульной службы милиции особого назначения "Торнадо" ГУ МВД Украины в Луганской области Руслана Онищенко, его заместителя Николая Цукура и еще 6 сотрудников подразделения к длительным срокам лишения свободы; еще четверым обвиняемым суд дал условные сроки.

Рота специального назначения "Торнадо" входила в структуру МВД. В июне 2015 года были задержаны 8 бойцов "Торнадо", в том числе командир Руслан Онищенко, по обвинению в незаконном лишении свободы и похищении местных жителей, их пытках, убийствах и ряде других тяжких преступлений. 18 июля 2015 года министр внутренних дел Арсен Аваков подписал приказ о расформировании роты "Торнадо".

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Топ комментарии

  • Василий Перминов
    Все що потрібно знати, що станеться з тими людьми які посміли жд колію в ордло перекрити.
    Якщо пам'ятаєте, це ті хлопці котрі ешелони зупинили...
  • Horvi Hor d3d97a8c
    За то что они тыкали в кацапа страпоном, заставляя кричать "путен введи" - их не судить надо, а к награде представить...
  • Яр Холодний
    Я мабуть чогось недорозумію:
    1) Був Порошенко президентом Порох - скотина! Посадив "правильних пацанів"!
    2) Прийшов Зеленський Порох - скотина! Однак третій рік "правильні пацани" не тільки не випущені але й їх вирок у силі залишений! А Зеленський і не думає помилування застосовувать!
    Так може ті "пацани" не такі вже й "правильні"?
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