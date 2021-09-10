Ожидаем от Рады продвижения относительно законодательства по НАБУ и реформы СБУ, - замгоссекретаря США Нуланд

США ожидают от Верховной Рады изменений в законодательство о НАБУ и завершения реформы СБУ.

Об этом заявила заместитель государственного секретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы ожидаем от Рады продолжения продвижения относительно законодательства по Национальному антикоррупционному бюро и защиты его независимости, а также окончательных шагов по реформам в Службе безопасности", - сказала Нуланд на конференции YES Brainstorming в Киеве.

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Она подчеркнула, что все эти вещи касаются "здоровья, силы и чистоты Украины, и правительства, которое служит своим гражданам".

"Так что мы продолжим говорить об этих вещах. Некоторый значительный прогресс был достигнут, и мы просто хотим видить, что Украина придерживается курса", - отметила Нуланд.