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Ожидаем от Рады продвижения относительно законодательства по НАБУ и реформы СБУ, - замгоссекретаря США Нуланд

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Ожидаем от Рады продвижения относительно законодательства по НАБУ и реформы СБУ, - замгоссекретаря США Нуланд
США ожидают от Верховной Рады изменений в законодательство о НАБУ и завершения реформы СБУ.

Об этом заявила заместитель государственного секретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы ожидаем от Рады продолжения продвижения относительно законодательства по Национальному антикоррупционному бюро и защиты его независимости, а также окончательных шагов по реформам в Службе безопасности", - сказала Нуланд на конференции YES Brainstorming в Киеве.

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Она подчеркнула, что все эти вещи касаются "здоровья, силы и чистоты Украины, и правительства, которое служит своим гражданам".

"Так что мы продолжим говорить об этих вещах. Некоторый значительный прогресс был достигнут, и мы просто хотим видить, что Украина придерживается курса", - отметила Нуланд.

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Топ комментарии

  • Anatoll 4de917de
    С 2014 года США выделили Украине более 2 миллиардов долларов на помощь в сфере безопасности.
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Допомога неробі ,марна справа !!! )))
  • Алексей Рябов 1b2bb5d9
    Лучше бы вместо 2 млрд Украина получила бы в 2014 году статус союзника США вне НАТО.Но Тунис для Обамы/Байдена оказался важнее.
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