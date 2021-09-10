Оккупанты в Крыму выдвинули Джелялу официальное обвинение в совершении диверсии. Ему грозит 15 лет тюрьмы, - адвокат Полозов
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал адвокат Николай Полозов.
Он отметил: "Сегодня в ходе следственных действий в УФСБ по РК и г. Севастополю Нариману Джелялову было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 281 УК РФ, то есть в совершении диверсии.
Таким образом, следствие ФСБ переквалифицировало инкриминируемое Нариману деяние с пособничества в совершении диверсии на полноценное участие в совершении диверсии, чем ужесточило обвинение.
Также, в рамках следственных действий, после предъявления обвинения был осуществлен допрос обвиняемого", - написал Полозов.
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По его словам Нариман Джелял воспользовался правом обвиняемого не давать показания.
Полозов отметил: "Помимо этого, следствие ознакомило Наримана Джелялова и его защитников Эмине Авамилеву Эмине Авамилева и меня с постановлениями о назначении ряда экспертиз, в также с некоторыми уже готовыми на текущий момент заключениями экспертов. Всего на текущий момент назначено 12 экспертиз, некоторые из которых уже проведены.
Кроме того, следствие потребовало отобрать подписку о неразглашении с защитников Наримана Джелялова".
"Учитывая негативный прецедент с нашим коллегой адвокатом Иваном Павловым, защита заявила о необходимости конкретизации следствием сведений, представляющих тайну следствия, что было следствием удовлетворено.
Так, защитники Наримана Джелялова теперь не вправе разглашать следующие сведения: показания лиц, ставших известными в ходе производства следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, за исключением показаний Джелялова Н.Э., а также сути и выводов экспертных исследований, производимых по уголовному делу, публикации выводов экспертов и данных участников досудебного производства", - подчеркнул адвокат.
По словам адвоката до начала следственных действий ему предоставили возможность поговорить с Нариманом наедине.
Полозов заявил: "Он сообщил, что содержат его в СИЗО Симферополя в двухместной камере с еще одним сокамерником - фигурантом дела в отношении свидетелей Иеговы. Состояние здоровья Наримана Джелялова удовлетворительное, моральный настрой позитивный.
Условия содержания и отношения персонала СИЗО удолетворительные.
Единственное, камера не оборудована холодильником, что затрудняет хранение продуктов питания и не до конца закрывается окно, что с понижением температуры может стать проблемой".
"Нариман просил передать всем, что он благодарит за поддержку и неравнодушие и просит не забывать про Асана и Азиза, являющихся фигурантами этого дела, а также не забывать о всех политзаключенных", - резюмировал адвокат.
Напомним, российские силовики в аннексированном Крыму 3-4 сентября задержали пятерых крымских татар: Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Наримана Джеляла, Эльдара Одаманова и Шевкета Усеинова.
Более суток о них ничего не было известно. Десятки человек, в числе которых родственники, журналисты и адвокаты, пришли к зданию ФСБ с требованием дать информацию о задержанных. Более 50 из них были арестованы бойцами ОМОНа, в том числе журналисты "Крымской солидарности" и "Граней.ру" Айдера Кадырова и Нури Абдурешитова, на которых ясно были видны удостоверения СМИ, висевшие на шее.
Оккупанты обвиняют замглавы Меджлиса Наримана Джеляла и братьев Азиза и Асана Ахтемовых в повреждении газопровода в районе Перевального. Им грозит до 15 лет тюрьмы.