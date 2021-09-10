Поддержка Украины является одним из стратегических интересов США, - Нуланд
Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд во время онлайн-выступления на форуме YES, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
"Вы спрашиваете, значит ли наш выход из Афганистана, что мы больше не заботимся о нашем стратегическом интересе к Украине? Я думаю, что нет лучшего примера нашей неизменной приверженности суверенитету, территориальной целостности, независимости и европейским устремлениям Украины, чем недавний саммит, которой мы провели между президентами Байденом и Зеленским", - отметила Нуланд.
Она подчеркнула, что встреча глав государств состоялась буквально на следующий день после завершения операции по масштабной эвакуации из Афганистана. Причем визит украинской делегации в столицу США имел очень насыщенную повестку дня, которая охватывала не только встречу президентов в Овальном кабинете.
В этой связи Нуланд напомнила о договоренностях относительно углубления взаимодействия на уровне глав оборонных ведомств, в том числе в сфере кибербезопасности, противостояния российской агрессии, а также поддержки Украины по другим направлениям.
Заместитель госсекретаря США подтвердила, что украинский вопрос всегда оставался на повестке дня международной политики администрации Байдена, в том числе во время контактов с РФ.
"Украина фигурировала постоянно - как в личном общении лидеров, так и в более широком формате", - подчеркнула Нуланд.
Она напомнила: и президент Байден, и его администрация заявляли публично, что США постоянно посылали президенту Путину четкий сигнал в поддержку Украины и о готовности поддерживать ее оборонные нужды.