Заразившийся коронавирусом Разумков сегодня фотографировался с нардепами, все были без масок, - Братущак. ФОТО

Заразившийся коронавирусом председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сегодня фотографировался с группой народных депутатов. Все были без масок.

Соответствующее фото на своей странице в Фейсбук разместил журналист Алексей Братущак, информирует Цензор.НЕТ.

"Ранее на подобные фото антимасочников из парламента смотрел просто с мыслями: штраф, штраф, штраф. И возмущался безнаказанности избранников, которые сами повышали штрафы за нарушение масочного режима. Но это фото - самое лучшее. За пару часов после фотосессии чувак по центру выложит в сеть свой положительный результат ПЦР-теста. Вот незадача, заразился коронавирусом", - написал Братущак.

Журналист обращает внимание, что накануне Разумков принимал участие в Молитвенном завтраке, где большинство гостей также были без маски.

Братущак напомнил депутатам о необходимости самоизоляции после контакта с больным COVID-19.

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"Интересный вопрос: все эти улыбающиеся лица, другие нардепы и 1000 участников молитвенного завтрака пойдут на самоизоляцию на 14 дней по причине контакта с больным коронавирус? Ну, чтобы снизить риск инфицирования других. Или так же положат болт на карантин, потому что им можно?", - пишет он.

Напоминаем, сегодня спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что повторно заразился коронавирусом.