Новости • Российские террористы сбили Боинг

Приговор по делу МН17 будет во второй половине 2022 года, - Венедиктова

1 02814
Приговор по делу МН17 будет во второй половине 2022 года, - Венедиктова
Приговор вынесут в сентябре, ноябре или декабре 2022 года.

Об этом генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", сообщает Цензор.НЕТ.

"Что касается сроков. Прокуроры в ноябре этого года скажут свою заключительную речь. Судьи уже поставили график, когда они могут вынести этот приговор. Это может быть либо сентябрь 2022, или ноябрь 2022 года, или декабрь 2022", - заявила Венедиктова.

Она отметила, что свою заключительную речь прокуроры в этом деле скажут в ноябре 2021 года.

Читайте: В судебном заседании по делу сбитого Боинга МН17 заслушают родственников 11 погибших

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • саша паламарчук
    Вирок у справі МН17 буде в другій половині 2022 року, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 3191
  • Сергей Гусаченко a2dcbe9d
    Разведка съездила в международный суд. Что-то за обмен главного свидетеля не сказала... Приговор будет однозначно, как бы это не было странно для Генрокурора Украины. И что это за зеленый дебилизм когда зелевласть играет в голого короля.
  • RustIck
    Никакого правосудия, крючкотворство юристов и политическое затягивание процесса, ждут когда ***** сдохнет /бояться "обидеть" кремлевского упыря приговором/!
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости