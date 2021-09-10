Дело МН17: Следователи выясняют, кто нажимал кнопку "пуск" и кто отдавал приказ, - Венедиктова

Следствие по делу о сбитом в небе над Донбассом в 2014 году малайзийском Boeing рейса MH17 ведется в двух направлениях. Его цель - установить, кто был непосредственным исполнителем и кто был организатором атаки.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам генпрокурора, несмотря на то, что в Нидерландах уже идет судебный процесс, продолжается и следствие.

"У нас есть два направления расследования. Первое - кто был тем экипажем, который непосредственно нажимал кнопки. И второе направление - кто отдавал приказы на пересечение машин и кто давал другие приказы. Мы ищем ответы на эти вопросы", - сказала генпрокурор.

Читайте: Приговор по делу МН17 будет во второй половине 2022 года, - Венедиктова

На вопрос о том, могут ли родственники погибших надеяться узнать правду, Венедиктова ответила так: "Не только есть шанс - мы над этим работаем. Пять следственных групп под руководством лидера, Нидерландов. Семь лет. В 2017 году было подписано соглашение, когда мы передали уголовное преследование в Нидерланды. У меня есть ощущение, что это было абсолютно правильное решение, я наблюдала вчера за судом непосредственно. И не то что шанс - это наша общая цель".

Она добавила, что родственников погибших не интересуют компенсации - им нужна только справедливость и правосудие.

Также читайте: На суде по делу MH17 выступили девять родственников погибших: "Они лгут, мы знаем, что они лгут, и они знают, что мы знаем, что они лгут"