Президент поручил Кабмину безотлагательно отреставрировать костел святого Николая в Киеве, пострадавший во время пожара

С целью поддержки и охраны культурного наследия Украины президент Владимир Зеленский поставил правительству задачу обеспечить проведение реставрации в костеле Святого Николая в Киеве, который пострадал от пожара в ночь на 4 сентября.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Прошу принять безотлагательные меры по обеспечению проведения реставрационных работ в памятнике архитектуры национального значения - костеле Святого Николая, пострадавшем от пожара и установления там нового органа", - говорится в письме главы государства на имя премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Зеленский отметил необходимость до конца указанных работ организовать концертную деятельность творческих коллективов и отдельных исполнителей Национального дома органной и камерной музыки на других сценических площадках для недопущения уничтожения известного национального учреждения культуры.

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Глава государства также обратил внимание главы правительства на необходимость активизировать реализацию проекта "Дом музыки" - в соответствии с Указом президента от 18 августа 2020 № 329 "О мерах по поддержке сферы культуры, охраны культурного наследия, развития креативных индустрий и туризма".

О результатах проведенных работ Шмыгаль должен информировать Зеленского ежемесячно.

В Офисе президента напомнили, что согласно предварительной информации ГСЧС, пожар в костеле произошел из-за короткого замыкания в органе во время репетиции артистов Национального дома органной и камерной музыки Украины, располагавшегося в этом здании. Огонь охватил 80 кв. м и повредил внутреннее убранство исторического здания и уникальный орган. Перекрытия костела не пострадали. Погибших и травмированных не было.

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