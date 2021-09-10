Кулеба: США не оставят Украину наедине с РФ, остальное - тактика

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что США не оставят Украину, и что их нужно активнее привлекать к переговорам по Донбассу.

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", сообщает Цензор.НЕТ.

"Президент США Джо Байден четко заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Соединенные Штаты не оставят Украину один на один с Российской Федерацией и будут нас поддерживать. Все остальное уже тактика: как, куда и как", - заявил Кулеба.

Он также подчеркнул, что важно как можно активнее привлекать Соединенные Штаты к переговорам о Донбассе.

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"Нам нужно активное привлечение США в принципе к разговору с Россией относительно оккупации украинских территорий. Это может быть в составе нормандского формата, это может быть вне этого состава. Главное - чтобы Америка была в игре", - сказал Кулеба.