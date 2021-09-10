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49% россиян нравится советская политическая система, 62% за плановую экономику, - опрос Левада-Центра

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49% россиян нравится советская политическая система, 62% за плановую экономику, - опрос Левада-Центра
Доля россиян, которые хотят видеть Россию "великой державой", снизилась до исторического минимума - 32%. При этом до максимума выросло количество опрошенных, которые желают, чтобы в России была "советская" политическая система и плановое хозяйство.

Об этом свидетельствует опрос "Левада-центра", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Две трети (66%) опрошенных россиян хотели бы видеть Россию, в первую очередь, "страной с высоким уровнем жизни, пусть и не одной из сильнейших стран мира". Треть опрошенных (32%) хотят видеть страну "великой державой, которую уважают и побаиваются другие страны".

Доля тех, кто хочет видеть Россию, в первую очередь, страной с высоким уровнем жизни, постепенно растет с 2015 года и достигла максимума за всю историю наблюдений. Доля тех, кто хочет видеть страну, в первую очередь, "великой державой", в свою очередь, достигла минимума.

Точка зрения, что Россия должна быть прежде всего страной с высоким уровнем жизни, доминирует во всех возрастных группах, но наиболее распространена среди респондентов 18-24 лет (три четверти - 74%). Точка зрения о "великой державе" пользуется наибольшей популярностью среди россиян 55 лет и старше - 39%.

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Те, кто одобряет деятельность президента, в более чем трети случаев (39%) хотят видеть Россию в первую очередь "великой державой", и 59% - страной с высоким уровнем жизни. Среди тех, кто не одобряет деятельность Владимира Путина, абсолютно доминирует (79%) точка зрения о "стране с высоким уровнем жизни".

Половина россиян (49%) предпочли бы советскую политическую систему - это максимум с начала 2000-х годов. 18% выбрали текущий политический строй - доля респондентов, которые выбрали этот вариант, сократилась почти вдвое с 2015 года. 16% считают, что лучшая политическая система - "демократия по образцу западных стран".

"Советская" политическая система наиболее популярна среди респондентов 55 лет и старше - почти две трети (62%). Нынешняя система больше устраивает россиян 25-39 лет (22%). Треть (32%) респондентов 18-24 лет предпочитают "демократии по образцу западных стран". Что именно имелось в виду под "советской системе", в опросе не раскрывается.

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Почти две трети россиян (62%) считают, что лучшая экономическая система - это государственное планирование и распределение. Этот показатель достиг максимума за всю историю наблюдений. 24% - склоняются к системе, основанной на частной собственности и рыночных отношениях.

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Топ комментарии

  • Иван Иван 31509c93
    они все думают, что будут вертухаями) а будут зеками)
  • Герхард
    Плохо, что эти совкодрочеры не помнят
    - про единственную нормальную куртку на всю школу
    - про драку за молоко в магазине утром
    - про ванну с подсолнечным маслом
    - про очередь за югославскими сапогами длинной на всю ночь
    - про телевизор "электрон" с корейской трубкой, который можно без очереди купить только в Сургуте за взятку
    - про гнилую картошку в магазинах в Киеве
    - про синих кур больше похожих на клиентов морга
    - про санаторий, в котором может отдыхать только сотрудник советского предприятия, а его семья ютится в курятнике по соседству
    - про людей, которые шоколад попробовали только в 90-х
    - про людей, которые море первый раз увидели после 90-х

    Ну и конечно про лучший в Мире пломбир, который тупо не с чем было сравнивать за железным занавесом.
  • Stepan Sterh
    Это бабушки находящиеся на стадии маразма внукам рассказывают о светлом СССР, как может благополучная страна вот так вот пропасть как мыльный пузырь?
    Люди просто ликовали при распаде этой нищей и голодной страны, в которой у меня пропало 30 лет жизни.
    В стране Дураков все были заняты, строили заводы, фабрики и запускали жестянки в космос, вот только совсем не помнили для чего это делается, при этой бурной деятельности в магазинах почти ничего годного к употреблению не было, сплошной дефицит и брак, не было даже туалетной бумаги и рафинированного растительного масла, читай подсолнечного, о иных видах растительного масла можно было узнать только из СМИ в повествованиях о "диком западе" на котором было всё, но вырваться туда не было никакой возможности, единицы рискуя жизнью вырывались из оккупационной зоны, некоторые для этого даже захватывали самолёты и иные средства передвижения, вспомним драму с семьей Овечкиных.
    Несколько баночек майонеза, за которые нужно было побороться в километровых очередях, держали только на праздники, чтобы приготовить салат Оливье, предел кулинарных мечтаний советского раба, например ананас я впервые попробовал уже после распада зоны, раньше видел только в произведениях изобразительного искусства, хотя жил в областном центре.
    Какую-нибудь приличную одежду нужно было не покупать, а унижаясь доставать по блату "через товаровед, завмаг" это по Райкину, которых уважали больше чем сейчас самых успешных бизнесменов. Венгерской рубашке приобретённой по блату я радовался больше чем сейчас Toyota Camry, за жигулями (итальянским фиатом) так как своего более менее не погожего на бракованную тележку произвести не могли, люди в очередях много лет, дороги были пустыми, так как все передвигались в забитом до отвала общественном транспорте.
    Никакой избирательной системы не было, партия красных фашистов выдвигала одного кандидата за которого должны были проголосовать 99,9% рабов в прямом смысле этого слова, ибо человеку не принадлежало даже его собственное тело, которым распоряжалась та же партия красных фашистов.
    Каждую ночь не был уверен что придётся встретить рассвет в хрущёвке или уже приземляться на парашюте в какой-нибудь стране третьего мира для защиты перечисленных "ценностей" от мирового империализма.
    Это если очень коротко.
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