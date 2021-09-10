49% россиян нравится советская политическая система, 62% за плановую экономику, - опрос Левада-Центра

Доля россиян, которые хотят видеть Россию "великой державой", снизилась до исторического минимума - 32%. При этом до максимума выросло количество опрошенных, которые желают, чтобы в России была "советская" политическая система и плановое хозяйство.

Об этом свидетельствует опрос "Левада-центра", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Две трети (66%) опрошенных россиян хотели бы видеть Россию, в первую очередь, "страной с высоким уровнем жизни, пусть и не одной из сильнейших стран мира". Треть опрошенных (32%) хотят видеть страну "великой державой, которую уважают и побаиваются другие страны".

Доля тех, кто хочет видеть Россию, в первую очередь, страной с высоким уровнем жизни, постепенно растет с 2015 года и достигла максимума за всю историю наблюдений. Доля тех, кто хочет видеть страну, в первую очередь, "великой державой", в свою очередь, достигла минимума.

Точка зрения, что Россия должна быть прежде всего страной с высоким уровнем жизни, доминирует во всех возрастных группах, но наиболее распространена среди респондентов 18-24 лет (три четверти - 74%). Точка зрения о "великой державе" пользуется наибольшей популярностью среди россиян 55 лет и старше - 39%.

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Те, кто одобряет деятельность президента, в более чем трети случаев (39%) хотят видеть Россию в первую очередь "великой державой", и 59% - страной с высоким уровнем жизни. Среди тех, кто не одобряет деятельность Владимира Путина, абсолютно доминирует (79%) точка зрения о "стране с высоким уровнем жизни".

Половина россиян (49%) предпочли бы советскую политическую систему - это максимум с начала 2000-х годов. 18% выбрали текущий политический строй - доля респондентов, которые выбрали этот вариант, сократилась почти вдвое с 2015 года. 16% считают, что лучшая политическая система - "демократия по образцу западных стран".

"Советская" политическая система наиболее популярна среди респондентов 55 лет и старше - почти две трети (62%). Нынешняя система больше устраивает россиян 25-39 лет (22%). Треть (32%) респондентов 18-24 лет предпочитают "демократии по образцу западных стран". Что именно имелось в виду под "советской системе", в опросе не раскрывается.

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Почти две трети россиян (62%) считают, что лучшая экономическая система - это государственное планирование и распределение. Этот показатель достиг максимума за всю историю наблюдений. 24% - склоняются к системе, основанной на частной собственности и рыночных отношениях.