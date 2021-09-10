Кулеба: России и Беларуси на выполнение договоренностей об интеграции нужно как минимум 7 лет

Два года уйдет на гармонизацию законодательства Беларуси и России и еще пять лет - на то, чтобы развернуть выполнение программ, о которых договорились Путин и Лукашенко.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Александр Лукашенко делает вид, что он управляет ситуацией, и он решает глубину интеграции. На самом деле глубину интеграции Беларуси решает Владимир Путин", - сказал Кулеба.

Он добавил, что Лукашенко научился играть с Россией.

"Даже те договоренности, которые сейчас были достигнуты - мы посчитали, я думаю, что минимум 2 года будет нужно, чтобы гармонизировать законодательство. И 5 лет, чтобы полностью развернуть выполнения всех этих совместных. И на каждом этапе Александр Лукашенко будет сопротивляться, пытаясь выторговать себе дополнительные условия", - предположил Кулеба.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Путин и Лукашенко согласовали 28 программ интеграции и договорились об едином рынке газа.