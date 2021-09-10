Мы продолжаем считать "Северный поток-2" инструментом геополитического влияния Кремля, - Госдеп США

США продолжают считать газопровод Nord Stream 2 инструментом геополитического влияния Кремля, подрывает энергобезопасность Европы, и выступают против введения его в эксплуатацию.

Об этом заявила во время телефонного брифинга для журналистов заместитель спикера Государственного департамента США Джалина Портер, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Мы считаем, что Nord Stream 2 является плохой сделкой. Мы и в дальнейшем выступаем против этого газопровода как российского геополитического проекта", - сообщила представитель внешнеполитического ведомства США.

Она добавила, что российский проект "подрывает энергетическую безопасность большей части евроатлантического сообщества".

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