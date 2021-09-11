Новости • Агрессия России против Украины

Ситуация на Донбассе ухудшилась, однако приготовлений к наступлению террористов нет, - Наев

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Ситуация на Донбассе ухудшилась, однако приготовлений к наступлению террористов нет, - Наев
Обстановка на Донбассе ухудшилась. Однако ВСУ не наблюдают подготовки боевиков к наступлению.

Как передает Цензор.НЕТ, такое заявление сделал командующий Объединенных сил ВСУ Сергея Наев в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера"

Он отметил, что враг осуществляет обстрелы украинских позиций с применением ствольной артиллерии, минометов, снайперского оружия.

"Но накоплений (войск - ред.) или приготовлений к наступательным действиям пока не обнаружены. Нашим войскам отдано распоряжение об адекватном ответе. Обострение связывается с политическими процессами", - заявил Наев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Учения РФ и РБ "Запад-2021" не несут угрозы Украине, - Наев

Топ комментарии

  • Вячеслав Валентинович Кукса
    Давно пора звикнути, що у словах генерала НАЄВА не може бути похибки, брехні або недостовірної інформації!
    Все, що звучить в його промовах чи виступах 100% підтверджено реальними подіями та вчинками!
    Якщо сказав, що готові, то це безсумнівно, сказав під контролем, значить впевнений в цьому і усвідомлює відповідальність за сказане!!!
    А ми підтримаємо і все буде Україна!)
  • Михайло Бодак
    Армія воює, розвідка не спить, тому фільтруємо інформацію, не сіємо паніку і довіряємо ЗСУ.
  • Андрей Удовиченко b39b300d
    Командувач доповів реальний стан справ! Віримо в Збройні Сили України!!!
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