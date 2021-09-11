Ситуация на Донбассе ухудшилась, однако приготовлений к наступлению террористов нет, - Наев

Обстановка на Донбассе ухудшилась. Однако ВСУ не наблюдают подготовки боевиков к наступлению.

Как передает Цензор.НЕТ, такое заявление сделал командующий Объединенных сил ВСУ Сергея Наев в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера"

Он отметил, что враг осуществляет обстрелы украинских позиций с применением ствольной артиллерии, минометов, снайперского оружия.

"Но накоплений (войск - ред.) или приготовлений к наступательным действиям пока не обнаружены. Нашим войскам отдано распоряжение об адекватном ответе. Обострение связывается с политическими процессами", - заявил Наев.

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