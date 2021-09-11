Сценарии, которые отрабатываются на учениях "Запад 2021", несут очень серьезные риски, - Кулеба

Сценарии, которые отрабатываются на учениях "Запад 2021", несут очень серьезные риски, поэтому необходимо внимательно за ними следить

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера",

"Что касается учений "Запад 2021", то мы должны очень внимательно за ними следить. Именно делают наши военные и дипломаты, потому что те сценарии, которые там отрабатываются, несут очень серьезные риски. И все мы понимаем, что если Россия поглотит Беларусь в той или иной форме, то мы получим еще тысячу километров источника опасности для суверенитета и территориальной целостности Украины", - сказал Кулеба.

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