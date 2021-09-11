Новости • Российские террористы сбили Боинг

Для родственников погибших в сбитом рейсе МН17 важно установить виновных, а не приговоры и компенсации, - Венедиктова

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Для родственников погибших в сбитом рейсе МН17 важно установить виновных, а не приговоры и компенсации, - Венедиктова
Общая цель работы совместной следственной группы и суда в Нидерландах – установление виновных по делу о сбитом в небе над Донбассом рейсе МН17 "Малазийских авиалиний".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила в эфире программы "Свобода слова" Савика Шустера".

Отвечая на вопрос о том, есть ли шанс узнать правду относительно обстоятельств сбития самолета, генпрокурор сказала: "Не только есть шанс. Мы над этим работаем, пять совместных следственных групп под руководством Нидерландов - 7 лет".

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Генпрокурор продолжила: "Я наблюдала вчера за судом (судебным заседанием по делу о сбитом рейсе МН17 в комплексе юстиции "Схипхол", Нидерланды – ред) непосредственно. Не то, что шанс, это наша совместная цель. О чем говорят родственники потерпевших? "Нам надо знать, кто в этом виновен". Не стоит вопрос компенсации, не стоит вопрос срока приговора, - это важно для справедливости и правосудия. Но всем им, всем нам надо знать ответ – кто виновен".

Венедиктова напомнила, что следствие по факту сбития MH-17 продолжается. "Это сложно делать. Потому что территория оккупирована. Но у нас есть два направления расследования. Первое - кто был тот экипаж, который непосредственно нажимал кнопки. И второе направление – кто давал приказы на пересечение машин, кто отдавал другие приказы. Мы ищем ответы на эти вопросы", - подчеркнула генпрокурор.

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При этом Венедиктова призвала не политизировать эту тему и отметила, что материалы по сбитому самолету находятся на рассмотрении не только в суде Нидерландов, и в международных инстанциях.

"Давайте будем все на одной стороне и дождемся приговоров… Мы видим, что судебный процесс идет надлежащим образом, объективно, непредвзято, и для Украины это - "золотой стандарт" правосудия", - отметила она.

Генпрокурор рассказала, что встречалась с родственниками потерпевших. "Для них это не просто беда и боль, для них это жизнь без жизни", - добавила Венедиктова.

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Топ комментарии

  • Иван Иван 31509c93
    виновных все давно знают, только коллаборационисты стесняются называть вслух их имена
  • дмитрий иванов 527db324
    Действительно, давайте дождёмся приговоров, только вот тогда зачем весь этот пиар госпожа Венедиктова? Покататься по Нидерландам и пиарнуться на встрече с родственниками? При чём тут вообще компенсации, которые родственникам убиенных вполне положены? Зачем рассказывать, чем следователи заняты и чем интересуются? К чему всё это? Для родственников погибших в сбитом рейсе МН17 важно установить виновных, а не приговоры и компенсации, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 454
  • макаренко юра
    Та якось плювати на тих родичів.
    А от на факт видачі Цемаха,-ні.

    "Мені важко про це писати, та я все таки зроблю це.
    Бо мене розриває злість. Злість і безпорадність…
    Добре , давайте все по порядку ..
    Я це про збитий Боїнг МН-17, та про суд, який у ці дні проходить у Нідерландах.
    Перечитав виступи на суді родичів жертв цього масового вбивства. Навіть не буду пробувати говорити, що розумію стан цих побитих горем людей, чи повторювати якусь галіматью про співчуття , чи часлікує..
    Просто подам тези , які звучать з уст цих людей:»Проклята необачність,» вони були вбиті помилково», «я не тримаю зла на Росію», і саме гостре «їх нервує кампанія дезінформації»
    Не можливо робити якісь висновки зі слів вбитих горем людей , та тенденції є очевидними. І вони жахливі для нас. Те що ракета БУКу летіла в український літак, а помилково попала у малоазійський і є для європейців проявом найвищої несправедливості. Не те, що російські військові обстрілювали мирне небо над Україною , не те що в центрі Європи Росія вела бойові дії без оголошення війни, а тільки те, що загинути мали українці , а загинули їхні рідні. От і все. Смерть тубільців від рук росіян є допустимою для них, а от смерть білої кістки, це удар кулаком під дих….
    Все…
    Я злий…
    І так, на даному етапі Росія перемагає всюди, де за це береться. Тому є архінебезпечно заглядати дракону в очі. Треба гострити сокиру та чистити кулемет… Бо далі буде."https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2971306323118088&id=100007162474351
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