Для родственников погибших в сбитом рейсе МН17 важно установить виновных, а не приговоры и компенсации, - Венедиктова

Общая цель работы совместной следственной группы и суда в Нидерландах – установление виновных по делу о сбитом в небе над Донбассом рейсе МН17 "Малазийских авиалиний".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила в эфире программы "Свобода слова" Савика Шустера".

Отвечая на вопрос о том, есть ли шанс узнать правду относительно обстоятельств сбития самолета, генпрокурор сказала: "Не только есть шанс. Мы над этим работаем, пять совместных следственных групп под руководством Нидерландов - 7 лет".

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Генпрокурор продолжила: "Я наблюдала вчера за судом (судебным заседанием по делу о сбитом рейсе МН17 в комплексе юстиции "Схипхол", Нидерланды – ред) непосредственно. Не то, что шанс, это наша совместная цель. О чем говорят родственники потерпевших? "Нам надо знать, кто в этом виновен". Не стоит вопрос компенсации, не стоит вопрос срока приговора, - это важно для справедливости и правосудия. Но всем им, всем нам надо знать ответ – кто виновен".

Венедиктова напомнила, что следствие по факту сбития MH-17 продолжается. "Это сложно делать. Потому что территория оккупирована. Но у нас есть два направления расследования. Первое - кто был тот экипаж, который непосредственно нажимал кнопки. И второе направление – кто давал приказы на пересечение машин, кто отдавал другие приказы. Мы ищем ответы на эти вопросы", - подчеркнула генпрокурор.

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При этом Венедиктова призвала не политизировать эту тему и отметила, что материалы по сбитому самолету находятся на рассмотрении не только в суде Нидерландов, и в международных инстанциях.

"Давайте будем все на одной стороне и дождемся приговоров… Мы видим, что судебный процесс идет надлежащим образом, объективно, непредвзято, и для Украины это - "золотой стандарт" правосудия", - отметила она.

Генпрокурор рассказала, что встречалась с родственниками потерпевших. "Для них это не просто беда и боль, для них это жизнь без жизни", - добавила Венедиктова.

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