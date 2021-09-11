Федоров: Подозреваем коррупционный сговор на миллионы гривен в тендерах на закупку ноутбуков для учителей

Тендеры по закупке ноутбуков для учителей направлены на повторную экспертизу из-за подозрения в коррупционном сговоре.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил на странице в Фейсбуке вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Вместе с СБУ и МОН мы заподозрили коррупционный сговор с ноутбуками для учителей на миллионы гривен. Все тендеры активны и сейчас направлены на повторную экспертизу для проверки документов. Сделаем это в течение 7 дней. Детали - в понедельник на брифинге", - написал вице-премьер.

По его словам, причиной повторной проверки всех тендеров, стала информация, что мошенники, представляясь представителями членов правительства, начали договариваться о распределении по областям победителей закупок с последующим получением "откатов".

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"В Украине годами наживались на подобных "схемах" с тендерными закупками, но так, как раньше, уже не будет. Цифровизация помогает построить максимально прозрачные процессы и справедливые условия", - заверил Федоров.

Как сообщалось, по состоянию на 1 сентября во всех областных государственных администрациях и четырех районах Киева объявлены тендеры на 56 954 ноутбука для учителей.

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