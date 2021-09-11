В Украине за сутки вакцинировали против COVID-19 более 183 тыс. человек, - Минздрав

За минувшие сутки, 10 сентября, иммунизировано 183 527 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"183 527 человек вакцинировано против COVID-19 за минувшие сутки 10 сентября 2021. Одну дозу получили 71 388 человек полностью иммунизированы – 112 139 человек ", – сказано в сообщении.

Отмечается, что в течение суток работало 994 мобильных бригад, 2 959 пунктов прививки, 347 центров вакцинации.

В Минздраве отметили, что с начала прививочной кампании привито 5 860 642 человека, из них получили одну дозу – 5 860 640 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 4 730 712 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

"Всего проведено 10 591 352 прививки", - подытожили в пресс-службе ведомства.

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