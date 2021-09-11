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Оккупанты в ОРДЛО заставляют местных наемников идти на выборы Госдумы РФ, - ГУР

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Оккупанты в ОРДЛО заставляют местных наемников идти на выборы Госдумы РФ, - ГУР
Командование оккупационных войск Российской Федерации на временно неподконтрольных Украине территориях Донетчины и Луганщины заставляет местных наемников регистрироваться для участия в голосовании на выборах в Госдуму РФ, которые состоятся 19 сентября.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Командование российских оккупационных войск на временно оккупированных территориях Украины в Донецкой и Луганской областях активно готовит подчиненных "шахтеров и комбайнеров" к участию в выборах в Государственную думу РФ, которые состоятся 19 сентября", - говорится в сообщении.

Отмечается, что учитывая уровень "дисциплины" и "ответственности" подчиненных, а также возможные эксцессы, российские оккупанты проводят "учебно-тренировочные" выборы.

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"Суть этого "ноу-хау" заключается в принуждении местных вояк зарегистрироваться на выборы, заполнив соответствующие электронные заявки, и тренировке по прибытию на избирательные участки для "свободного волеизъявления", - объясняют разведчики.

По их данным, с целью организации этого процесса в оккупационных войсках проведен комплекс служебных совещаний и налажен строгий контроль за подготовкой к "волеизъявлению".

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Топ комментарии

  • Rouhh Elohim
    А Украина, вместо того чтобы заявить, что принявшие участие в голосовании, будут лишены украинского гражданства, говорит, что это наши вменяемые ребята, и, взявшие российский паспорт это украинцы! Зебизяны конченые!
  • Михал Гирняк 7a6bb3a6
    Що означає примушують?Ці колаборанти ВСІ отримали громадянство країни окупанта.Вони мають голосувати на виборах.Краще скажіть,чому зрадників,з рос.пашпортами, українські політики називають заручниками?Хто тут бреше?
  • Alex Uzh
    "Волеиспражнение" правильнее было бы написать
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