Порошенко обсудил результаты встречи Зеленского с Байденом с делегацией ведущих политологических центров США

Лидер "ЕС", пятый президент Украины Петр Порошенко встретился с делегацией политологических центров США, в том числе директором Евразийского центра Атлантического Совета Джоном Хербстом и президентом CEPA (Центр анализа европейской политики) Алиной Поляковой.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС", в ходе встречи обсуждались результаты визита президента Украины в Вашингтон и встречи Главы Украинского государства с президентом США Джо Байденом.

Порошенко выразил благодарность американской стороне за твердую и последовательную поддержку Украины.

Участники встречи отметили важную помощь Вашингтона в деле консолидации международных усилий для противодействия продолжающейся российской агрессии против Украины и поддержки реформ в нашем государстве, а также критическую важность укрепления трансатлантического фронта санкций против России.

Отдельно обсуждалась ситуация в сфере развития и укрепления демократии, верховенства права, судебной реформы, устойчивости институтов государства в Украине.

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