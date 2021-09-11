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Порошенко обсудил результаты встречи Зеленского с Байденом с делегацией ведущих политологических центров США

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Лидер "ЕС", пятый президент Украины Петр Порошенко встретился с делегацией политологических центров США, в том числе директором Евразийского центра Атлантического Совета Джоном Хербстом и президентом CEPA (Центр анализа европейской политики) Алиной Поляковой.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС", в ходе встречи обсуждались результаты визита президента Украины в Вашингтон и встречи Главы Украинского государства с президентом США Джо Байденом.

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Порошенко выразил благодарность американской стороне за твердую и последовательную поддержку Украины.

Участники встречи отметили важную помощь Вашингтона в деле консолидации международных усилий для противодействия продолжающейся российской агрессии против Украины и поддержки реформ в нашем государстве, а также критическую важность укрепления трансатлантического фронта санкций против России.

Порошенко обсудил результаты встречи Зеленского с Байденом с делегацией ведущих политологических центров США 02

Отдельно обсуждалась ситуация в сфере развития и укрепления демократии, верховенства права, судебной реформы, устойчивости институтов государства в Украине.

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Порошенко обсудил результаты встречи Зеленского с Байденом с делегацией ведущих политологических центров США 03

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Топ комментарии

  • Владимир Пономаренко 336ef173
    Просто США уверены что 7 президент Украины Порох вот и решают вопросы с Гетьманом а не с упоротым веществами клоуном!
  • Старый зольдат
    -- Ви слышали Порошенко таки встрентился и даже обсудил!
    - А шо Бубочка у тот момент?
    - Бубочка бил таки за то у истерике и делал с этого маме нэрвы!
  • 18c49ed2
    Больший удар, чем нанес он сам, нанести нельзя

    Порошенко обсудил результаты встречи Зеленского с Байденом с делегацией ведущих политологических центров США - Цензор.НЕТ 100
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