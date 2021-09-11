Порошенко обсудил результаты встречи Зеленского с Байденом с делегацией ведущих политологических центров США
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС", в ходе встречи обсуждались результаты визита президента Украины в Вашингтон и встречи Главы Украинского государства с президентом США Джо Байденом.
Порошенко выразил благодарность американской стороне за твердую и последовательную поддержку Украины.
Участники встречи отметили важную помощь Вашингтона в деле консолидации международных усилий для противодействия продолжающейся российской агрессии против Украины и поддержки реформ в нашем государстве, а также критическую важность укрепления трансатлантического фронта санкций против России.
Отдельно обсуждалась ситуация в сфере развития и укрепления демократии, верховенства права, судебной реформы, устойчивости институтов государства в Украине.