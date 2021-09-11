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Россия уже начала использовать "Северный поток-2" как оружие против Украины, - Ермак

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Россия уже начала использовать "Северный поток-2" как оружие против Украины, - Ермак
Российская Федерация уже начала использовать газопровод "Северный поток-2" как оружие против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Мы считаем, что уже сегодня можно говорить о том, что Россия начала использовать Nord Stream как оружие против Украины. Если имели возможность вчера увидеть цены, по данным биржи IC Future в ходе торгов цена октябрьского фьючерса на газ на индекс TTF превысила 700 долларов за тысячу кубометров на максимум, достигнув 57,25 евро за мегаватт/час", - сказал Ермак на конференции YES Brainstorming в Киеве.

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Топ комментарии

  • Дід Трохим
    Дерьмак, в этом есть и твоя доля участия
  • Alexey Chernyavsky
    Главное ее оружие против Украины это сам Ермак.
  • Andriy Kalnyshevsky
    Ну так. - чергова пабеда найвеличнішого лідора.
    корзіну пєчєнья і бочку варєнья в студію.
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