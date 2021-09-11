Россия уже начала использовать "Северный поток-2" как оружие против Украины, - Ермак

Российская Федерация уже начала использовать газопровод "Северный поток-2" как оружие против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Мы считаем, что уже сегодня можно говорить о том, что Россия начала использовать Nord Stream как оружие против Украины. Если имели возможность вчера увидеть цены, по данным биржи IC Future в ходе торгов цена октябрьского фьючерса на газ на индекс TTF превысила 700 долларов за тысячу кубометров на максимум, достигнув 57,25 евро за мегаватт/час", - сказал Ермак на конференции YES Brainstorming в Киеве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы продолжаем считать "Северный поток-2" инструментом геополитического влияния Кремля, - Госдеп США