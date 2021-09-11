США продолжат сдерживать влияние "Северного потока-2" - Госдеп

Соединенные Штаты Америки будут продолжать работать над сдерживанием политического влияния российского газопровода "Северный поток-2".

Как сообщает корреспондент "ЕП", такое заявление во время форума YES-Brainstorming сделал cтарший советник по энергетической безопасности Государственного департамента США Амос Хохштейн, передает Цензор.НЕТ.

"США не прекратят усилия для воздействия на "Северный поток-2. Мы будем работать над тем, чтобы он должен был пройти тщательную процедуру сертификации, а также полностью отвечал требованиям Четвертого энергопакета ЕС", - заявил советник Госдепа.

При этом он выражает уверенность, что усилия США по отсрочке строительства российского газопровода все же дали свои результаты. "Нас изначально беспокоила не российская нефть или газ, а её политическое использование в странах Европы, что мы неоднократно видели. Именно для противодействия этому мы прилагали усилия для обеспечения Европы сжиженным газом, что существенно уменьшало политическое влияние РФ. Частично это удалось - мы построили LNG-терминалы. Например, в Клайпеде такой терминал сделал невозможным энергетическое давление РФ", - добавляет Амос Хохштейн.

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"При любом сценарии, наша оценка "Северного потока-2" остается неизменной - это опасный проект, угрожающий европейским странам", - резюмирует он.

Что касается Украины, то Хохштейн напомнил, что действующий контракт с "Газпромом" на транспортировку газа действует до 2024 года. "Однако наша помощь не ограничивается усилиями по сохранению статуса-кво. Мир меняется и наша помощь Украине также базируется на содействии в развитии альтернативной и ядерной энергетики", - пояснил он.

Напомним, накануне российский газовый монополист "Газпром" заявил о завершении строительства трубопровода "Северный поток-2".