Оценка Венецианской комиссией законопроекта о деолигархизации позволит выявить недостатки и учесть их в будущем, - Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что считает правильным решением передать законопроект о деолигархизации Венецианской комиссии (Европейская комиссия за демократию через право) для заключения, поскольку это позволит учесть в будущем возможные недостатки и разработать качественный закон.

"То, что Венецианская комиссия будет максимально объективной, не вызывает никаких вопросов ни у меня, ни у оппозиции, ни у власти, ни, я уверен, у международного сообщества. Это будет хорошим ещё одним пунктом, который либо подтвердит все наши желания провести такую реформу (деолигархизации – ред), или, если есть какие-либо недостатки, их учесть в дальнейшем, для того, чтобы законы были максимально качественными, соответствовали Конституции Украины, соответствовали международным принципам. Поэтому я считаю, что это правильное решение", - сказал Разумков на конференции YES Brainstorming в Киеве в субботу, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он напомнил, что с просьбой передать законопроект о деолигархизации в Венецианскую комиссию к нему обратились одновременно уполномоченная Верховной Рады по правам человека и четыре парламентские фракции.

"Это первый случай, когда мы увидели полное объединение всех оппозиционных фракций, которые представлены в Верховной Раде, с просьбой к председателю Верховной Рады, направить такой законопроект в Венецианскую комиссию", - подчеркнул Разумков.

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Как сообщалось, Верховная Рада первого июля приняла за основу президентский законопроект №5599 о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов).

10 сентября Разумков направил законопроект №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанными с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" за заключением в Венецианскую комиссию.

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