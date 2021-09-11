Вопросы "Северного потока-2" и транзита газа через Украину стоит также рассматривать в Нормандском формате, - Ермак

Вопрос "Северного потока-2" и транзита российского газа через территорию Украины должен быть вынесен на рассмотрение Нормандского формата, поскольку относится к сфере безопасности.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак на конференции YES Brainstorming в Киеве в субботу.

"Мы рассматриваем вопрос "Северного потока" исключительно как вопрос общей безопасности Украины. … И потому мы уже несколько раз, я говорю об этом с коллегами во время видеоконференций Нормандского формата, мы считаем абсолютно логичным добавить к важным вопросам прекращения огня, общего урегулирования конфликта, к Нормандскому формату - рассмотрение и этих вопросов", - сказал Ермак.

Он подчеркнул, что сохранение транзита газа из РФ через Украину является предохранителем, который сдерживает возможную масштабную агрессию со стороны России.

"Я считаю, что продолжение транзита газа является очень серьезным предохранителем, в том числе масштабной агрессии Российской Федерации против Украины. А о её рисках (о рисках агрессии. – Ред.) и вероятностях вчера говорил здесь президент. Ну и когда возле твоих границ концентрируется около 100 тыс. российских военных, я думаю, любой разумный человек такие риски увидит в этом", - напомнил Ермак.

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"Поэтому, возвращаясь к общеполитическому вопросу "Северного потока", я считаю, что есть полная возможность и у наших коллег поддержать позицию Украины касательно рассмотрения этого вопроса на Нормандском формате, касательно привлечения США к урегулированию конфликта и прекращения войны на Донбассе", - добавил он.