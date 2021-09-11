Показания Безуглой противоречат друг другу. Кажется, ВСК собралась, чтобы выдать украинцам очередную порцию лжи, - агент НАБУ Шевченко
Как передает Цензор.НЕТ, об этом агент НАБУ Евгений Шевченко написал в Фейсбуке.
В своем посте он напомнил, что накануне председатель ВСК Марьяна Безуглая заявила следующее:
- операция по аресту "вагнеровцев" планировалась, но не украинцами.
- украинцы не планировали операцию, однако "в планировании спецмероприятия украинскими спецслужбами оказались недостатки".
- арест таки должен был быть, но не в Киеве, а в Стамбуле, впрочем "кооперации с Турцией не было".
- при том "задержка вылета террористов из Минска в Стамбул состоялась по требованию украинской стороны", хотя "украинцы не планировали операцию" и тому подобное.
"Мне одному кажется, что эти показания противоречат друг другу?)
Впрочем, если предположить, что народный депутат от партии "Слуга народа" говорит нам правду, то почему в течение года президент Владимир Зеленский, Ермак и сотни их приспешников кричали на всю страну, что никакой спецоперации по "вагнеровцам" не было? И, наконец, данная временная следственная комиссия в течение года ни разу так и не собралась, а вот после выхода сюжета CNN время сразу нашлось.
Но, кажется, время это нашлось только для того, чтобы выдать украинцам очередную порцию лжи", - написал он.
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