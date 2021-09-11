СНБО рассмотрит вопрос массового банкротства банков и ответственных за него, - Данилов

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины рассмотрит вопрос банкопада и ответственных за него лиц.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкй на Интерфакс-Украина, об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на конференции YES Brainstorming в Киеве в субботу.

"Следующий кейс, который будет рассматриваться в Совете национальной безопасности и обороны по поручению президента Украины – это как произошло так, что денег нет, олигархи дополнительные появились после, скажем так, банкопадов в нашей стране. Это вещи, которые должны быть абсолютно публичными", - заявил Данилов.

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