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СНБО рассмотрит вопрос массового банкротства банков и ответственных за него, - Данилов

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СНБО рассмотрит вопрос массового банкротства банков и ответственных за него, - Данилов
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины рассмотрит вопрос банкопада и ответственных за него лиц.

 Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкй на Интерфакс-Украина, об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на конференции YES Brainstorming в Киеве в субботу.

"Следующий кейс, который будет рассматриваться в Совете национальной безопасности и обороны по поручению президента Украины – это как произошло так, что денег нет, олигархи дополнительные появились после, скажем так, банкопадов в нашей стране. Это вещи, которые должны быть абсолютно публичными", - заявил Данилов.

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Топ комментарии

  • rock-n-roll
    Не нравится зелёным, что нет теперь "пылесосов", через которые можно было миллиардами долларов в оффшоры гнать.
  • Борис Пилипенко
    за границей изучают опыт Гонтаревой по очистке банковской системы от банков-глистов. а здесь виноватых ищут
  • Super Gut
    Надеюсь снбо рассмотрит кейс офшоров грин филмс, на которые коломойский вывел из приватбанка 40 млн баксов. А зеленский потом купил себе за эту услугу виллу в италии. Кстати, тоже интересный кейс дубилета, когда старший грабонул приватбанк и дал часть украденных денег своему сынку на запуск монобанка.
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