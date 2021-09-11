В аграрной сфере есть 2-3 олигарха, - Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что в аграрной сфере уже присутствуют как минимум 2-3 олигарха.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он заявил на конференции YES Brainstorming в субботу.

"Мы имеем уже как минимум 2-3 олигарха в аграрной сфере, которые построили свою систему благодаря тому, что наше законодательство – в декабре, скажем так, наши депутаты сказали: нет, вы не можете распоряжаться своей собственностью, вы должны быть такими будто бы собственниками с запретом распоряжения своей собственностью", - сказал Данилов.

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