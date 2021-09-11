Мемориальную доску украинским воинам Игорю Пащенко и Олегу Ребенку открыли в Чернигове. ФОТОрепортаж
Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал пользователь Фейсбука, волонтер Сергей Курто.
Мемориальная доска была установлена Игорю Ивановичу Пащенко, 06.03.1974 года рождения, солдату, номеру расчета 81-й отдельной аэромобильной бригады, который умер 3 ноября 2017 года в черниговской больнице №1 от последствий тяжелой контузии мозга, которую получил между 20 и 24 января 2015 в районе поселка Опытное Донецкой области (район ДАП) во время боевого столкновения с российскими войсками.
Между 20 и 24 января 2015, во время боевого столкновения Игорь Пащенко получил супертяжелую контузию, в результате которой потерял рассудок и память, в течение значительного времени находился на поле боя, не понимая, кто он, что происходит вокруг и куда ему идти. Когда его нашли - он был направлен в Харьковский военный госпиталь (где его 26 января разыскала мать) и с тех пор он постоянно находился на лечении в различных медицинских учреждениях, не узнавая даже родной матери.
3 ноября 2017 года, в 43-летнем возрасте, Игорь Пащенко (к тому времени уже уволенный в отставку по состоянию здоровья) умер от отека головного мозга в черниговской городской больнице №1.
Решением Центральной военно-врачебной комиссии Министерства обороны Украины (протокол №3061 от 1 декабря 2017 года) заболевания и причина смерти признаны "такими, что связаны с защитой Родины";
Мемориальная доска была установлена также Олегу Викторовичу Ребенку, 08.10.1991 года рождения, младшему сержанту, инструктору Черниговского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (который в то время был командирован в зону ООС и проходил службу в 1-й отдельной танковой бригаде), который умер 4 ноября 2019 года в районе города Северск Бахмутского района Донецкой области.
Игорь Пащенко
Олег Ребенок