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Малюська предлагает собственникам медиа-кампаний пройти проверку на полиграфе и ответить на вопрос о выдаче зарплаты в конвертах

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Малюська предлагает собственникам медиа-кампаний пройти проверку на полиграфе и ответить на вопрос о выдаче зарплаты в конвертах
Министр юстиции Украины Денис Малюська предложил владельцам медиа-компаний пройти проверку на детекторе лжи и ответить на вопрос, выплачивают ли они теневые зарплаты.

"Я бы предложил провести общую встречу всех медиа-компаний Украины со мной, и со специальным оборудованием, которое бы проверило, говорим мы правду или нет", - сказал Малюська на конференции YES Brainstorming в Киеве в субботу, передает Цензор.НЕТ,  со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Министр отметил, что медиа-бизнес мог бы быть хорошим и прибыльным бизнесом в Украине.

"Но что я вижу - это теневые зарплаты, которые платятся в конвертах большим медиа-звездам, и очень мало зарплат, задекларированных и записанных государственной налоговой инспекцией", - пояснил он.

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Топ комментарии

  • 18c49ed2
    Начинать нужно с депутатов СН. И с самого Малюськи.
  • jklpqrs
    Ну что ж. мосийчук на аппарат. Поглядим, что за курва.
  • Гундяй Крестовоздвиженский
    Малюська предлагает собственникам медиа-кампаний пройти проверку на полиграфе и ответить на вопрос о выдаче зарплаты в конвертах - Цензор.НЕТ 462
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