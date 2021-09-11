В ЕС поддержали идею передачи проекта закона об олигархах в Венецианскую комиссию

Решение направить проект закона об олигархах на рассмотрение Венецианской комиссии конструктивное и пойдет на пользу Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель председателя Консультативной миссии ЕС в Украине Фредрик Весслау во время форума YES Brainstorming в Киеве, комментируя идею передачи проекта закона об олигархах на проверку в Венецианскую комиссию.

"Венецианская комиссия всегда пользуется большим авторитетом в деле законотворчества. Их выводы относительно таких вопросов играют в Украине конструктивную роль. Думаю, в целом вам было бы полезно послушать мнение Венецианской комиссии", - заявил он в эфире телеканала "Украина 24".

Ранее идею получения заключения Венецианской комиссии по этому проекту закона поддержал экс-премьер-министр Швеции Карл Бильдт.

Как сообщалось, 10 сентября председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков направил законопроект №5599 об олигархах за выводом в Европейскую комиссию "За демократию через право" (Венецианскую комиссию).

2 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру парламента Дмитрию Разумкову с официальным письмом, в котором отметила несоответствие Конституции законопроекта об олигархах и предложила направить его в Венецианскую комиссию. Это решение также поддержали 4 фракции парламента.