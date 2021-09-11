Мы остаемся плечом к плечу с США в борьбе с терроризмом, - Зеленский в годовщину трагедии 11 сентября 2001 года
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Президент Украины Владимир Зеленский в годовщину трагедии в США 11 сентября заявил о необходимости совместно противодействовать терроризму.
Как передает Цензор.НЕТ, слова памяти о событиях 11 сентября 2001 года Зеленский написал в твиттере.
"20 лет назад ужасные атаки 9/11 навсегда изменили мир. Сегодня мы вместе с американским народом вспоминаем жертв этой трагедии. Терроризму нет оправдания, должны и в дальнейшем противодействовать ему. Мы остаемся плечом к плечу с США в этой борьбе", - отметил он.
20 років тому жахливі атаки #9/11 назавжди змінили світ. Сьогодні ми разом з американським народом згадуємо жертв цієї трагедії. Тероризму немає виправдання, маємо й надалі спільно протидіяти йому. Ми залишаємося пліч-о-пліч зі США у цій боротьбі. pic.twitter.com/Mzs0ZX6Wxf— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 11, 2021