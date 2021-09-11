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Мы остаемся плечом к плечу с США в борьбе с терроризмом, - Зеленский в годовщину трагедии 11 сентября 2001 года

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Мы остаемся плечом к плечу с США в борьбе с терроризмом, - Зеленский в годовщину трагедии 11 сентября 2001 года
Президент Украины Владимир Зеленский в годовщину трагедии в США 11 сентября заявил о необходимости совместно противодействовать терроризму.

Как передает Цензор.НЕТ, слова памяти о событиях 11 сентября 2001 года Зеленский написал в твиттере. 

"20 лет назад ужасные атаки 9/11 навсегда изменили мир. Сегодня мы вместе с американским народом вспоминаем жертв этой трагедии. Терроризму нет оправдания, должны и в дальнейшем противодействовать ему. Мы остаемся плечом к плечу с США в этой борьбе", - отметил он.

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  • Red_Sky_On
    Мы остаемся плечом к плечу с США в борьбе с терроризмом, - Зеленский в годовщину трагедии 11 сентября 2001 года - Цензор.НЕТ 1199
  • belge
    Мы остаемся плечом к плечу с США в этой борьбе", - отметил он. Мы остаемся плечом к плечу с США в борьбе с терроризмом, -Зеленский в годовщину трагедии 11 сентября 2001 года - Цензор.НЕТ 5060
  • игор ємець
    Вова,какое плечом к плечу?
    Твое плечо на уровне жопы
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