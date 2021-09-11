"Я выбрал этот путь осознанно и не сверну с него", - Джелял заявил, что продолжит борьбу против оккупации Крыма
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в письме Джелялова, которое адвокат Николай Полозов опубликовал в Фейсбуке,
Полный текст обращения Джеляла: "Друзья! Мой арест аккурат после возвращения с "Крымской платформы", где я имел честь присутствовать и выступать перед высокими участниками и близкими по духу друзьями только доказывает мстительный характер российской власти.
Она по-прежнему демонстрирует готовность изгонять, изолировать людей, продолжающих открытую борьбу за демократические ценности и свободы, во имя интересов своего народа и государства.
Я был готов к такому развитию событий и по примеру старших братьев не собираюсь отступать от собственных убеждений! Буду продолжать борьбу доступными мне здесь в заключении способами.
Во время обыска в моем доме сотрудник его производивший между прочим сказал: "Ваше оружие – слово. А это гораздо опаснее".
Так что мое "оружие" со мной. Мое слово со мной. Мое слово с вами!
Не отступайте! Не останавливайтесь! Не медлите!
Мой народ!
Не верьте лицемерным обличителям, которые будут увещевать, что жертва насилия сама повинна в насилии над ней! Они скажут, что я сам "нарывался", что сиди я тихо, остался бы дома с семьей.
Но нам непозволительно себя так вести.
Восемь лет назад вы, мой народ, делегировали мне право представлять ваши интересы. Наградили высоким статусом и ответственностью, перед лицом которой я не мог молчать и прятаться.
Я выбрал этот путь осознанно и не сверну с него. Со мной рядом моя любимая жена, мои близкие друзья, весь мой народ и весь мир. И никаким стенам этого не изменить.
Не опускайте руки!
Пусть сотворенное со мной не вселяет в вас страх, а ведь это одна из их целей.
Наши предки гордо пронесли небесное знамя с золотой тамгой. Сделать это должны и мы!"