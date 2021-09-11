Новости • Репрессии в оккупированном Крыму

"Я выбрал этот путь осознанно и не сверну с него", - Джелял заявил, что продолжит борьбу против оккупации Крыма

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"Я выбрал этот путь осознанно и не сверну с него", - Джелял заявил, что продолжит борьбу против оккупации Крыма
Арестованный в оккупированном Крыму первый заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял заявил, что намерен продолжать свою борьбу, находясь в заключении, всеми доступными средствами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в письме Джелялова, которое адвокат Николай Полозов опубликовал в Фейсбуке,

Полный текст обращения Джеляла: "Друзья! Мой арест аккурат после возвращения с "Крымской платформы", где я имел честь присутствовать и выступать перед высокими участниками и близкими по духу друзьями только доказывает мстительный характер российской власти.

Она по-прежнему демонстрирует готовность изгонять, изолировать людей, продолжающих открытую борьбу за демократические ценности и свободы, во имя интересов своего народа и государства.

Я был готов к такому развитию событий и по примеру старших братьев не собираюсь отступать от собственных убеждений! Буду продолжать борьбу доступными мне здесь в заключении способами.

Во время обыска в моем доме сотрудник его производивший между прочим сказал: "Ваше оружие – слово. А это гораздо опаснее".

Так что мое "оружие" со мной. Мое слово со мной. Мое слово с вами!

Не отступайте! Не останавливайтесь! Не медлите!

Мой народ!

Не верьте лицемерным обличителям, которые будут увещевать, что жертва насилия сама повинна в насилии над ней! Они скажут, что я сам "нарывался", что сиди я тихо, остался бы дома с семьей.
Но нам непозволительно себя так вести.

Восемь лет назад вы, мой народ, делегировали мне право представлять ваши интересы. Наградили высоким статусом и ответственностью, перед лицом которой я не мог молчать и прятаться.

Я выбрал этот путь осознанно и не сверну с него. Со мной рядом моя любимая жена, мои близкие друзья, весь мой народ и весь мир. И никаким стенам этого не изменить.

Не опускайте руки!

Пусть сотворенное со мной не вселяет в вас страх, а ведь это одна из их целей.

Наши предки гордо пронесли небесное знамя с золотой тамгой. Сделать это должны и мы!"

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Топ комментарии

  • Игорь Бех
    Смелое решение достойного человека.
  • Людмила Канивец
    Поддерживаю на 100%.
    Хочется услышать хоть какие-нибудь коментарии зеленского с крымской платформой.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    "Я выбрал этот путь осознанно и не сверну с него", - Джелял заявил, что продолжит борьбу против оккупации Крыма - Цензор.НЕТ 2635

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