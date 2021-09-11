Слова о "20 годах" до вступления Украины в ЕС базируются на опыте, вы должны внедрять Копенгагенские критерии, - президент Эстонии Кальюлайд

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд поддерживает членство Украины в Европейском Союзе но ее слова о том, что Украине для вступления в ЕС понадобятся "20 лет работы", базировались на основе предыдущего опыта.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом Президент Эстонии заявила на форуме YES Brainstorming.

"Потому что вы знаете, все прогнозы делаются на основе опыта. Как президент Эстонии я имела дело с проблемами эстонского бизнеса в Украине", - сказала она.

Кальюлайд в качестве примера привела случай с двумя эстонскими компаниями.

"Одна эстонская компания даже прошла через международный арбитраж, чтобы вернуть бизнес законным владельцам. Это шоу продолжалось на протяжении всех пяти лет, пока я была президентом Эстонии, - никакого прогресса. Затем, этим летом я услышала, что одна эстонская компания, которая была близка к действительно хорошему соглашению относительно цифровой трансформации здесь в Украине, имела дело с юристом, который не раскрыл им их клиента, но четко просил о доле в бизнесе для быстрого укоренения в сотрудничество", - отметила Кальюлайд.

По мнению Президента Эстонии, это свидетельствует о том, что на протяжении 5 лет не было продвижения вперед в реализации Копенгагенских критериев, необходимых для вступления в ЕС.

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"И мы знаем, что подойти ближе к ЕС возможно только при условии их выполнения", - подчеркнула она.

Кальюлайд обратила внимание, что ЕС расширит свои границы только при условии их выполнения, а не из-за геополитических причин.

"Я всегда ищу положительного сигнала того, что в будущем есть возможности для Грузии, Украины и Молдовы. Я отстаиваю эту позицию довольно долго, но большая проблема заключается в том, что потом люди говорят: "Вы сумасшедшие? Они до сих пор на расстоянии световых лет от выполнения Копенгагенских критериев", - акцентировала политик.

В то же время, Президент Эстонии подчеркнула, что искренне желает однажды увидеть Украину в Евросоюзе и надеется, что Киев воспользуется окном возможностей, как только оно откроется.

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"Но предпосылками являются Копенгагенские критерии. Вы не можете начинать их внедрять, когда окно откроется. Это будет слишком поздно", - обратила внимание Кальюлайд.

"Я действительно надеюсь на будущее Украины и ЕС. И не только Украины, Грузии, Молдовы также, но мой опыт говорит, что следует говорить откровенно", - акцентировала Кальюлайд.