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Новая эра в рыбоводстве - норвежцы запустили океаническую ферму, способную вырастить 1,5 млн рыб за 14 месяцев. ФОТО

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Норвежская фирма SaLMar запускает первую в мире океаническую ферму для выращивания рыбы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте SaLMar.

Отмечается, что "Наступает новая эра в рыбоводстве".

Ocean Farm 1 была первой оффшорной рыбной фермой, она может вмещать 250 000 м3 и выдерживать землетрясения силой 12 баллов.

Около 20 000 сенсоров позволяют полностью автоматизировать морской участок и вырастить до 1,5 миллионов рыб за 14 месяцев.

Новая эра в рыбоводстве - норвежцы запустили океаническую ферму, способную вырастить 1,5 млн рыб за 14 месяцев 01

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Топ комментарии

  • Игорь Бех
    Весь мир развивается. А мы так и будем сопли с олигархами жевать. Точнее,сопли это для нас )) Им мы заработаем на икорку.
  • Диды Выпивали
    в Украине тысячи водоёмов, которые раздали каким то идиотам. привезти сотню вьетнамце, они завалят дешовой рыбой страну за один год.
  • Maxim Ak-Murza
    Ну, может норвеги таки улучшат технологии, бо лосось,выращенный на фермах, сильно отличается от выловленного в море не в лучшую сторону.
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