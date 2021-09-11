Новая эра в рыбоводстве - норвежцы запустили океаническую ферму, способную вырастить 1,5 млн рыб за 14 месяцев. ФОТО

Норвежская фирма SaLMar запускает первую в мире океаническую ферму для выращивания рыбы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте SaLMar.

Отмечается, что "Наступает новая эра в рыбоводстве".



Ocean Farm 1 была первой оффшорной рыбной фермой, она может вмещать 250 000 м3 и выдерживать землетрясения силой 12 баллов.



Около 20 000 сенсоров позволяют полностью автоматизировать морской участок и вырастить до 1,5 миллионов рыб за 14 месяцев.



