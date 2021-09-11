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Глава "Нафтогаза" Витренко заявил, что в случае резкого снижения "Газпромом" транзита могут возникнуть технические проблемы

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Глава "Нафтогаза" Витренко заявил, что в случае резкого снижения "Газпромом" транзита могут возникнуть технические проблемы
Возможное резкое снижение "Газпромом" объемов транзита природного газа через Украину в случае запуска "Северного потока – 2" приведет к таким изменениям физико-химических свойств газа, которые вызовут вопросы у европейских операторов газотранспортных систем (ГТС) на западной границе Украины.

"Если ("Газпром") ничего не будет давать (газ на вход украинской ГТС), то нам даже проще – ничего не надо выполнять. Но если он будет давать какие-то небольшие объемы газа или если будет очень сильно варьировать: один день максимум, а другой день, скажем, минимум – то будут физические проблемы, как обеспечить транзит, необходимые физико-химические свойства газа, которые специфицированы согласно контракту между оператором украинским и операторами Словакии, Польши, Венгрии и так далее", – сказал глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в кулуарах YES Brainstorming в Киеве в субботу, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, в такой ситуации европейские операторы могут заявить, что Украина нарушает условия контракта по физико-химическим свойствам газа, что создает им определенные технические проблемы и ставит под вопрос нынешнюю надежность транзита через Украину.

Глава "Нафтогаза" отметил, что в транзитном контракте есть "какие-то общие положения, которые, в принципе, теоретически могут нас защитить, если мы потом пойдем в суд", однако следует привлекать внимание к этой возможной проблеме уже сейчас.

"Поэтому важно этот вопрос наперед каким-то образом решать", – подчеркнул Витренко.

По его словам, для стабильного решения необходимо устранить монополию "Газпрома" на поставки газа из России в Европу транзитом через Украину, перенести дочки доступа с западной границы Украины на границу с РФ, и именно в этом был весь смысл перевода работы украинской ГТС на европейские правила.

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  • Dmitiry Vizhutkin
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  • VPYL
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