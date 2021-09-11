Новости • Агрессия России против Украины, Операция Объединенных сил

На Донбассе фиксируется увеличение количества и интенсивности обстрелов со стороны российских оккупантов, - главком ВСУ Залужный

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На Донбассе фиксируется увеличение количества и интенсивности обстрелов со стороны российских оккупантов, - главком ВСУ Залужный
В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе фиксируется увеличение количества и интенсивности нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке  сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный.

"Только с начала сентября противник обстрелял наши позиции 59 раз, из них 19 из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В их результате один защитник Украины погиб, 13 получили ранения, еще 8 боевые травмы", - написал Залужный.

Он отметил, что военнослужащие ООС дают адекватный ответ на обстрелы. По данным разведки, потери противника составили 6 убитыми и 12 ранеными.

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"Вражеские провокации являются инструментом политического давления. Мы, как люди военные, на них не поддаемся. Зато постоянно готовимся к отражению различных угроз, в том числе и угрозы полномасштабного вторжения. Высокий уровень наших боевых возможностей наряду с готовностью общества к сопротивлению является гарантией сдерживания агрессора и безопасности страны", - подчеркнул Залужный.

"Российская Федерация, подобно Аль-Каиде, ИГИЛ, Талибану, остается источником опасности для всего цивилизованного мира. Жаль, что сегодня, в 20-ю годовщину памяти жертв терактов 11 сентября, Украина продолжает терять своих защитников от рук террористов российских", - добавил он.

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Топ комментарии

  • Zelya Vsyo
    "Вражеские провокации являются инструментом политического давления. Мы, как люди военные, на них не поддаемся."

    Поддаваться на провокации не надо. Увидел кацапа в прицел- убей.
    И никаких провокаций он больше не сделает. На Донбассе фиксируется увеличение количества и интенсивности обстрелов со стороны российских оккупантов, - главком ВСУ Залужный - Цензор.НЕТ 2980
  • Чайка Київ
    Таке враження, що всіх, хто починає співпрацювати з пліснявою владою, кодують.
  • vitalmod
    Не при зелёных мразях точно.
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